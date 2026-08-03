Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Getreideackers in der Gemeinde Poseritz auf Rügen

Bergen (LK VR) (ots)

Am 03.08.2026 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Flächenbrand zwischen den Ortschaften Puddemin und Neparmitz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe das Feuer im Straßengraben der K13 begonnen. Aufgrund des Windes sei es auf den angrenzenden Getreideacker übergegriffen. Schätzungsweise 5000 m² Weizen wurden durch das Feuer zerstört. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Samtens, Poseritz, Garz und Groß Schoritz konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Dabei wurden sie von Landwirten aus den umliegenden Ortschaften unterstützt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die genaue Brandursache ist unklar, jedoch kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Es wird eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

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