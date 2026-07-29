Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radlader gerät während der Fahrt in Brand

Penzlin (ots)

Am heutigen Nachmittag, 29. Juli 2026, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei gegen 13:05 Uhr die Meldung über einen brennenden Radlader auf der B 192 auf Höhe des Abzweiges Ave.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mann die B 192 mit seinem Radlader aus Richtung Penzlin in Richtung Waren. Kurz vor dem Abzweig nach Ave bemerkte er, dass sein Fahrzeug in Brand geriet und fuhr daraufhin von der B 192 ab.

Der Fahrzeugführer konnte dieses unverletzt verlassen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 46.000 Euro.

Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt angenommen.

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