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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Diebstahl in Wiecker Gastronomiebetrieb

Greifswald (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des Diebstahls geringwertiger Sachen im Zusammenhang mit einem Gastronomiebetrieb in Greifswald-Wieck.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (28.07.2026) gegen 00:50 Uhr Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Gaststätte in der Dorfstraße in Greifswald.

Es entstand kein Sachschaden. Der Stehlschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf einen Wert unter einem Euro.

Im Zusammenhang mit der Tat stellte die Polizei fest, dass in den sozialen Netzwerken Aufnahmen aus einer Überwachungskamera verbreitet wurden, um eigenständig nach der abgebildeten Person zu fahnden. Aus gegebenem Anlass weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass von solchen "privaten Fahndungen" im Internet dringend abgeraten wird.

Die Veröffentlichung von Bild- oder Videomaterial in sozialen Medien, auf denen Personen eindeutig zu erkennen sind, kann rechtswidrig sein. Wer solches Material eigenmächtig verbreitet, macht sich unter Umständen selbst strafbar.

Darüber hinaus handelt es sich bei Überwachungsaufnahmen um wichtiges Beweismaterial. Dieses sollte umgehend der Polizei zur Verfügung gestellt werden, damit die zuständigen Ermittlungsbehörden die Aufklärung der Straftat ordnungsgemäß übernehmen können.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall in Wieck geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03834 540 0, über das digitale Polizeirevier der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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