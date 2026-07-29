Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte stehlen landwirtschaftliche Anbauteile

Neustrelitz (ots)

Am gestrigen Morgen, 28. Juli 2026, wurde dem Polizeihauptrevier Neustrelitz der Diebstahl einer Geräteaufnahmeplatte von einem Traktor gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 27. Juli 2026, gegen 17:00 Uhr, bis 28. Juli 2026, gegen 07:00 Uhr, zum Traktor, welcher in der Neustrelitzer Kranichstraße parkte und entwendeten die zuvor befestigte Aufnahmeplatte.

Doch dies sollte nicht der einzige Diebstahl von landwirtschaftlichen Anbauteilen im Bereich Neustrelitz bleiben. Am Nachmittag wurden Beamte des Hauptrevieres zudem in die Hauptstraße in Weisdin gerufen, wo weitere Anbauteile eines Traktors entwendet wurden. Der Traktor wurde am 27. Juli 2026 gegen 16:30 Uhr auf dem dortigen Firmengelände abgestellt. Gegen 07:00 Uhr am Morgen des 28. Juli 2026 stellten Mitarbeiter des Betriebes dann fest, dass zwei Kupplungen für Anbauteile am Heck demontiert und entwendet wurden.

Durch die beiden Diebstähle entstand ein Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Ein Zusammenhang der beiden Taten wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei sucht zudem nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03981 2580 im Polizeihauptrevier Neustrelitz, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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