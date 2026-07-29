Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diesel von Baustelle an der B109 bei Greifswald entwendet - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

In den vergangenen Tagen soll eine Baustelle an der B109 zwischen Diedrichshagen und Greifswald gleich zweimal Ziel von Kraftstoffdieben geworden sein. Unbekannte Täter entwendeten aus einem LKW mehrere hundert Liter Diesel im Wert von 640 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das vergangene Wochenende im Zeitraum vom 24.07.2026 (Freitag), 17:00 Uhr, bis zum 27.07.2026 (Montag.), 07:00 Uhr, erstmals Zugang zu dem Tank des auf der Baustelle im Bereich der Brücke abgestellten LKW.

Nur wenig später soll es zu einem erneuten Diebstahl gekommen sein. Im Tatzeitraum von Montag, 27.07.2026, 18:00 Uhr auf Dienstag, 28.07.2026, 08:00 Uhr, wurde aus demselben Fahrzeug erneut Kraftstoff entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle an der B109 gemacht haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03834 540 0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

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