Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt vor Betrügen durch "Job Scamming"

Landkreis MSE, Landkreis VG (ots)

Am gestrigen Tag wurden der Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gleich zwei Fälle von sogenanntem "Job Scamming" gemeldet. Darunter versteht man eine Betrugsmasche, bei welcher Kriminelle fingierte Stellenanzeigen nutzen. Das Ziel ist es, Jobsuchende um ihr Geld zu bringen oder aber deren Identität für Straftaten, wie z.B. Geldwäsche, in Erfahrung zu bringen und zu missbrauchen. Oft wird dazu mit extrem hohen Verdiensten für Jobs im Homeoffice, Produkttests, Paketweiterleitungen oder Investmentjobs geworben.

So auch im Fall einer 21-Jährigen aus dem Greifswalder Umland. Die Geschädigte stieß auf einer bekannten Internetplattform für Stellenangebote auf eine vermeintlich lukrative Ausschreibung. Im Auftrag einer Firma sollte sie mehrere Sachen, wie zum Beispiel Verfahren zur Bankeröffnung, testen. In weiterer Folge eröffnete sie in ihrem Namen, unter Nutzung einer vom Tatverdächtigen zugeteilten E-Mail-Adresse, ein Bankkonto. Nachdem das Konto nach dem vermeintlichen Test nicht gelöscht wurde und die junge Frau eine Visa-Karte zugesandt bekam, wurde sie skeptisch und wandte sich an die Polizei. Ein Schaden entstand bislang nicht.

Ein weiterer Fall wurde der Malchiner Polizei gemeldet. Ein 24-Jähriger entdeckte in den Sozialen Medien Werbung, welche hohe Gewinne für wenig Aufwand versprach. Er sollte für eine bekannte Reiseplattform Aufgaben wie z. B. das Liken bestimmter Hotels vornehmen und dafür entlohnt werden. Nach ersten kleineren Auszahlungen einstelliger Beträge investierte der junge Mann circa 2.000 Euro, welche er sich zuvor von einer 74-jährigen Verwandten geliehen hatte. Aufgrund eines vermeintlichen Fehlers im Handlungsablauf wurde das Geld jedoch angeblich "eingefroren", woraufhin weitere 3.000 Euro verlangt wurden, um diesen Zustand zu beseitigen. Folgend wandte er sich erneut an die Verwandte, um sich von ihr das benötigte Geld zu leihen. Diese vermutete jedoch einen Betrug und wandte sich anschließend mit ihrem Enkel an die Polizei.

In beiden Fällen wird nun wegen Betrug ermittelt.

Auch, wenn die Onlineangebote oft seriös und lukrativ wirken, rät die Polizei zur Vorsicht.

- Werden Sie bei unrealistisch hohen Verdienstversprechen (in Relation zur benötigten Qualifikation), sofortigen Zusagen am Telefon oder reiner Kommunikation über Messengerdienste skeptisch.

- Gehen Sie nicht in Vorkasse für etwaige Schulungen, Arbeitsmaterial, Software oder ähnliches!

- Geben Sie keine persönlichen oder sensiblen Daten oder Dokumente preis. Oft werden z. B. Ausweiskopien, Bankdaten oder Zugangsdaten verlangt.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen schnell zu unterschreiben oder sonstige Handlungen durchzuführen.

- Prüfen Sie das vermeintliche Unternehmen z. B. über das Impressum, Rezensionen oder die Handelsregister.

- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.

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