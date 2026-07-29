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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ehrliche Finderin gibt Bargeld bei der Polizei ab, Eigentümer gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag (28. Juli 2026) erschien gegen 19:00 Uhr eine 37-jährige Deutsche im Polizeihauptrevier Neubrandenburg, um eine Fundsache abzugeben.

Die Frau hatte zuvor in der Tiefgarage des Marktplatzcenters eine dreistellige Bargeldsumme gefunden. Anstatt das Geld zu behalten, brachte sie den Fund umgehend zur Polizei.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für dieses ehrliche und vorbildliche Verhalten.

Nun wird der rechtmäßige Eigentümer des Bargeldes gesucht. Wer glaubt, das Geld verloren zu haben, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582-5224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zur Überprüfung der Eigentumsberechtigung muss die Person die genaue Höhe und den Verlustort der aufgefundenen Bargeldsumme nennen sowie weitere Angaben machen können, die den Anspruch auf das Geld glaubhaft belegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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