PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahndungslöschung nach 83jährigem Mann

Ueckermünde (ots)

Der seit dem 28. Juli 2026 in Ueckermünde vermisste 83-Jährige Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
KHK René Schluck
SB Einsatzleitstelle (V)
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 01:51

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-jährigen Mann aus Ueckermnde

    Ueckermünde (ots) - Seit dem 28.07.2026 wird ein 83-jähriger Mann aus Ueckermünde vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Weitere Informationen sowie eine Personenbeschreibung und ein Lichtbild finden sie unter folgendem Link: https://shorturl.at/fyzP6 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Neubrandenburg ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 16:12

    POL-NB: Einbruch in Vereinshaus eines Greifswalder Fußballvereins

    Greifswald (ots) - Am Morgen des 27.07.2026 wurde der Polizei der Einbruch ins Vereinshaus eines Greifswalder Fußballvereins im Karl-Liebknecht-Ring gemeldet. Unbekannte sollen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zu einem möglichen Stehlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren