POL-NB: Fahndungslöschung nach 83jährigem Mann

Greifswald (ots) - Am Morgen des 27.07.2026 wurde der Polizei der Einbruch ins Vereinshaus eines Greifswalder Fußballvereins im Karl-Liebknecht-Ring gemeldet. Unbekannte sollen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zu einem möglichen Stehlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die ...

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