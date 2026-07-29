Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahndungslöschung nach 83jährigem Mann
Ueckermünde (ots)
Der seit dem 28. Juli 2026 in Ueckermünde vermisste 83-Jährige Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
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