Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-jährigen Mann aus Ueckermnde
Ueckermünde (ots)
Seit dem 28.07.2026 wird ein 83-jähriger Mann aus Ueckermünde vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Weitere Informationen sowie eine Personenbeschreibung und ein Lichtbild finden sie unter folgendem Link: https://shorturl.at/fyzP6
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