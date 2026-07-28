Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Vereinshaus eines Greifswalder Fußballvereins

Greifswald (ots)

Am Morgen des 27.07.2026 wurde der Polizei der Einbruch ins Vereinshaus eines Greifswalder Fußballvereins im Karl-Liebknecht-Ring gemeldet.

Unbekannte sollen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft haben. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zu einem möglichen Stehlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

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