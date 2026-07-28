Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Seniorin stürzt nach Angriff durch unangeleinten Hund in Neustrelitz - Polizei sucht Zeugen

Neustrelitz (ots)

Am 27.07.2026 erstattete eine 70-jährige Deutsche im Polizeihauptrevier Neustrelitz Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau am Sonntag, den 26.07.2026, gegen 19:30 Uhr, auf dem Gehweg Am Borngraben spazieren. Aus einer dortigen Kleingartenanlage kam ihr ein Radfahrer mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Der Hund reagierte offenbar nicht auf die Kommandos seines Halters und lief mit zunehmender Geschwindigkeit auf die Seniorin zu, die noch versuchte auszuweichen.

Das Tier soll die Frau direkt angesprungen haben, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Begleiterin der Seniorin griff daraufhin ein und brachte den Hund auf Abstand.

Der mutmaßliche Hundehalter soll zunächst nicht reagiert haben. Als die Begleiterin ihn auf den bestehenden Leinenzwang hinwies und das Hinzuziehen der Polizei ankündigte, entfernte sich der Mann fluchtartig mit dem Hund vom Ort des Geschehens.

Die 70-Jährige begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. Mitte 30 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Kleidung - Hose mit mehreren Taschen an den Beinen (Cargo-Hose)

Beschreibung des Hundes:

- Rasse: Dogge - dunkelbraunes Fell mit auffälligen weißen Flecken auf der Brust

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat den Vorfall am Sonntagabend im Bereich Am Borngraben in Neustrelitz beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Hundehalters machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

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