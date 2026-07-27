Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 78-jährigen Frau in Anklam

Anklam (ots)

Heute Mittag (27.07.2026) wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen eine leblose Person festgestellt. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass es sich bei der leblosen Person um die seit dem 25.07.2026 in Anklam vermisste 78-jährige Frau handelt. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Die Polizei suchte nach dem Bekanntwerden intensiv nach der 78-Jährigen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, der Rettungshundestaffel, der Drohnenstaffel des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund, der Freiwilligen Feuerwehr Anklam sowie der Öffentlichkeit.

In diesem Zusammenhang wurden die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach der 78-Jährigen aus Anklam eingestellt. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

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