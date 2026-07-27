PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte stehlen kistenweise Getränke aus Stadion

Greifswald (ots)

Am vergangenen Samstag, 25. Juli 2026, wurde der Polizei in Greifswald gegen 14:10 Uhr der Einbruch in einen Getränkewagen im Greifswalder Stadion gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026 gegen 19:30 Uhr, bis Samstag, 25. Juli 2026 gegen 14:00 Uhr, in zwei Getränkewagen im Stadioninneren ein und entwendeten insgesamt 27 Kästen Softdrinks und Wasser aus diesen. Ferner drangen die Täter in den Merchandise Verkaufsstand des Stadions ein, entwendeten dort jedoch nichts.

Während der Anzeigenaufnahme wurde zudem festgestellt, dass auf dem Boden vor dem Vereinshaus des ortsansässigen Fußballvereins mittels Sprühfarbe Graffiti angebracht wurden.

Ein Bezug zum Fußballspiel am Wochenende wird nach aktuellem Ermittlungsstand nicht angenommen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 510 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:12

    POL-NB: Diebe entwenden Waren aus Automatenshop in Neustrelitz - Polizei sucht Zeugen

    Neustrelitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.07.2026) kam es in der Zierker Straße in Neustrelitz zu zwei aufeinanderfolgenden Straftaten zum Nachteil eines durchgängig geöffneten Automatenshops, in dem neben mehrerer Snack- sowie Getränkeautomaten auch ein Automat mit verschiedenen Elektronikartikeln steht. Gegen 04:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:45

    POL-NB: Täter gestellt - 45-Jähriger stiehlt Fahrrad aus Geschäft

    Wolgast (ots) - Bereits am Nachmittag des vergangenen Freitags, 24. Juli 2026, wurde der Wolgaster Polizei ein Diebstahl aus einem Fahrradgeschäft in der Sölvesborger Straße in Wolgast gemeldet. Gegen 14:20 Uhr habe ein Mann das Geschäft betreten und sich kurz in diesem umgesehen. Alsbald begab er sich dann jedoch zurück in Richtung des Ladenausgangs, griff ein ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:43

    POL-NB: Polnische Familie bei Autounfall in Grambow verletzt

    Grambow (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (24.07.2026) kam es gegen 23:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Grambow zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle drei Insassen verletzt wurden. Dabei befuhr die 29-jährige Polin mit einem Pkw Ford die B113 aus Linken kommend in Richtung Grambow. Nach dem Überqueren des Bahnübergangs geriet das Fahrzeug in einer nachfolgenden scharfen Rechtskurve nach links von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren