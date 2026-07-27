Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte stehlen kistenweise Getränke aus Stadion

Greifswald (ots)

Am vergangenen Samstag, 25. Juli 2026, wurde der Polizei in Greifswald gegen 14:10 Uhr der Einbruch in einen Getränkewagen im Greifswalder Stadion gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026 gegen 19:30 Uhr, bis Samstag, 25. Juli 2026 gegen 14:00 Uhr, in zwei Getränkewagen im Stadioninneren ein und entwendeten insgesamt 27 Kästen Softdrinks und Wasser aus diesen. Ferner drangen die Täter in den Merchandise Verkaufsstand des Stadions ein, entwendeten dort jedoch nichts.

Während der Anzeigenaufnahme wurde zudem festgestellt, dass auf dem Boden vor dem Vereinshaus des ortsansässigen Fußballvereins mittels Sprühfarbe Graffiti angebracht wurden.

Ein Bezug zum Fußballspiel am Wochenende wird nach aktuellem Ermittlungsstand nicht angenommen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 510 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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