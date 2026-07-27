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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe entwenden Waren aus Automatenshop in Neustrelitz - Polizei sucht Zeugen

Neustrelitz (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.07.2026) kam es in der Zierker Straße in Neustrelitz zu zwei aufeinanderfolgenden Straftaten zum Nachteil eines durchgängig geöffneten Automatenshops, in dem neben mehrerer Snack- sowie Getränkeautomaten auch ein Automat mit verschiedenen Elektronikartikeln steht.

Gegen 04:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Personen, die versuchten, sich gewaltsam Zugang zu den Warenautomaten zu verschaffen. Als die Zeugin die Tatverdächtigen ansprach, sollen diese von ihrem Vorhaben abgelassen und fußläufig und ohne Diebesgut in Richtung Wartburggang geflüchtet sein. An den Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 80 Euro.

Die zwei Personen wurden wie folgt beschrieben:

Person 1

   - schlanke Körperstatur
   - heranwachsend (ca. 18 Jahre alt)
   - ca. 180cm groß
   - komplett dunkel gekleidet
   - dunkle Haare

Person 2

   - schlanke Körperstatur
   - heranwachsend (ca. 18 Jahre alt)
   - ca. 180cm groß
   - weiße Jacke und dunkle Hose
   - blonde lockige Haare

Nur kurze Zeit nach Anzeigenaufnahme durch die Polizei, in den frühen Morgenstunden gegen 05:00 Uhr wurden die Automaten erneut durch Unbekannte angegriffen. Dabei verschafften sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zu den Automaten und wirkten auch auf die Glasscheiben ein. Die Täter entwendeten Waren im Wert von ca. 800 Euro. Es entstand ein zusätzlicher Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Die Polizei prüft nun den Zusammenhang mit dem vorangegangenen Diebstahlsversuch.

Bereits am Mittwoch, den 22.07.2026, wurden die Warenautomaten in demselben Automatenshop durch unbekannte Tatverdächtige angegriffen. Der Tatzeitraum wird hierbei zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr eingegrenzt. Es entstand ein Stehlschaden von etwa 650 Euro und ein Sachschaden von etwa 2800 Euro. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den drei Taten wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstag, den 25.07.2026 oder bereits am Mittwoch, den 22.07.2026 im genannten Tatzeitraum im Bereich der Zierker Straße in Neustrelitz verdächtige Beobachtungen gemacht?

Gesucht werden Hinweise zu den beschriebenen Personen, zu auffälligen Personenbewegungen oder zu verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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