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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter gestellt - 45-Jähriger stiehlt Fahrrad aus Geschäft

Wolgast (ots)

Bereits am Nachmittag des vergangenen Freitags, 24. Juli 2026, wurde der Wolgaster Polizei ein Diebstahl aus einem Fahrradgeschäft in der Sölvesborger Straße in Wolgast gemeldet.

Gegen 14:20 Uhr habe ein Mann das Geschäft betreten und sich kurz in diesem umgesehen. Alsbald begab er sich dann jedoch zurück in Richtung des Ladenausgangs, griff ein Fahrrad der Marke "Bulls" im Wert von 5.800 Euro und verließ mit diesem das Geschäft.

Die Polizisten begannen nach der Befragung des Ladeninhabers umgehend mit der Fahndung nach dem beschriebenen Täter samt Fahrrad.

Die Bemühungen der Beamten sollten kurz darauf von Erfolg gekrönt werden. Gegen 14:55 Uhr konnte eine Streife in der Diesterwegstraße zunächst das entwendete Fahrrad feststellen. Einige Meter weiter stießen sie dann auch auf den 45-jährigen Dieb, welcher zunächst versuchte sich vor den Polizisten zu verstecken.

Der Pole wurde daraufhin für die Dauer der weiteren polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Das entwendete Fahrrad konnte an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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