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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polnische Familie bei Autounfall in Grambow verletzt

Grambow (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24.07.2026) kam es gegen 23:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Grambow zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle drei Insassen verletzt wurden.

Dabei befuhr die 29-jährige Polin mit einem Pkw Ford die B113 aus Linken kommend in Richtung Grambow. Nach dem Überqueren des Bahnübergangs geriet das Fahrzeug in einer nachfolgenden scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum.

Bei dem Unfall wurde die 29-jährige Fahrerin sowie ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer, ein 28-jähriger Pole wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Insassen wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein im Fahrzeug mitgeführter Hund blieb unverletzt. Er wurde vorübergehend im Polizeihauptrevier Pasewalk untergebracht und anschließend an die informierte Tierrettung Vorpommern-Greifswald übergeben, die das Tier bis zur Entlassung der Besitzer in Obhut nahm.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, verblieb es an der Unfallstelle und wird in eigener Zuständigkeit abgeschleppt.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Grambow mit 14 Kameraden und drei Fahrzeugen zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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