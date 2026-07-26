Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B192

Alt Schwerin (LK MSE) (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026, gegen 18:14 Uhr ereignete sich auf der B192 in der Ortslage Alt Schwerin ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad Simson S51 und einem Ford Tourneo Custom. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige deutsche Fahrer der Simson unmittelbar hinter dem Ford die B192 in gleicher Fahrtrichtung. Der vorausfahrende Transporter beabsichtigte, nach links in die Lindenallee abzubiegen. Der 16-Jährige erkannte den Abbiegevorgang offenbar zu spät, fuhr auf den abbiegenden Ford auf und kam anschließend zu Fall. Der Simson-Fahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Plau am See gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben trotz der Kollision fahrbereit. Während der medizinischen Versorgung sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle für etwa 20 Minuten halbseitig gesperrt.

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