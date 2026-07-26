Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Suche nach vermisster 78-jähriger Frau in Anklam
Anklam (LK VG) (ots)
Seit dem 25.07.2026 wird eine 78-jährige Frau aus Anklam vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen an heutigen Tag führten bislang nicht zum Auffinden der Person.
Weitere Informationen sowie eine Personenbeschreibung und ein Lichtbild finden sie unter folgendem Link:
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Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
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(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
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