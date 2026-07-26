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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach vermisster 78-jähriger Frau in Anklam

Anklam (LK VG) (ots)

Seit dem 25.07.2026 wird eine 78-jährige Frau aus Anklam vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen an heutigen Tag führten bislang nicht zum Auffinden der Person.

Weitere Informationen sowie eine Personenbeschreibung und ein Lichtbild finden sie unter folgendem Link:

https://shorturl.at/IOVfD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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