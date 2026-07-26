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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnwagen auf Abwegen: Technischer Defekt führt zu Verkehrsunfall im Stralsunder Boddenweg

Stralsund (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (26.07.2026) ereignete sich im Stralsunder Boddenweg ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 43- jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Pkw-Gespann (Mercedes mit angekoppeltem Wohnanhänger) den Boddenweg. Nach ersten Erkenntnissen löste sich der Wohnanhänger während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts plötzlich vom Zugfahrzeug. Der Anhänger rollte in der Folge unkontrolliert weiter und prallte gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford. Der entstandene Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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