Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 35 bei Neddemin - Motorradfahrer schwer verletzt (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 25.07.2026, gegen 15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 35 zwischen Neddemin und Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Pkw Skoda die L 35 in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Kurz hinter der Abzweigung nach Podewall setzte der Skoda-Fahrer an, um ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Zur gleichen Zeit befand sich ein 39-jähriger deutscher Motorradfahrer auf einer Suzuki ebenfalls in der Überholphase und versuchte offenbar, den Skoda zeitgleich zu passieren. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Durch den Zusammenstoß kam der 39-Jährige mit seiner Suzuki nach links von der Fahrbahn ab. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache zog die Polizei auf Beschluss der Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen der DEKRA hinzu. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die detaillierte Unfallaufnahme musste die L 35 für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren ein Rettungswagen (RTW), ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg am Unfallort im Einsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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