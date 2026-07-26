Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion auf Campingplatz - Frau schwer verletzt

Waren (LK MSE) (ots)

Am Samstagnachmittag (25.07.2026) kam es gegen 15:50 Uhr auf dem Camping- und Wohnmobilpark Kamerun in Waren (Müritz) zu einer Explosion, bei der eine 36-jährige deutsche Frau schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu der Explosion, als ein 34-jähriger deutscher Mann versuchte, eine Gaskartusche eines Campingkochers mit Spiritus zu befüllen. Dabei entstand eine Verpuffung, die zur Explosion führte. Die 36-jährige Frau erlitt hierbei schwere Verbrennungen im Bereich von Hals, Nacken, Gesicht und Armen. Sie wurde zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und aufgrund ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn geflogen. Am Ereignisort entstand zudem geringer Sachschaden. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der fahrlässigen Brandstiftung. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

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