Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L20 zwischen Malchin und Neukalen - zwei Leichtverletzte

Neukahlen (LK MSE) (ots)

Am 25.07.2026 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 20 zwischen den Ortschaften Neukalen und Malchin ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 22-jährige deutsche Fahrer eines VW Caddy befuhr die L20 aus Richtung Neukalen in Fahrtrichtung Malchin. Ihm entgegen kam eine 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Polo. Kurz bevor sich beide Fahrzeuge passierten, geriet der VW Caddy in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und standen unter Schock. Sie wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in die Krankenhäuser nach Güstrow und Neubrandenburg gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die L20 zeitweise voll gesperrt werden. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Führerschein des 22-jährigen Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin waren die Freiwillige Feuerwehr Malchin, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

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