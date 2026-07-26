Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fortschreibung - Brand in Seniorenresidenz in Friedland

Friedland (LK MSE) (ots)

Nach dem Brand in einer Seniorenresidenz in der Mühlenstraße in Friedland am Samstagnachmittag liegen weitere Erkenntnisse vor. Durch das schnelle und koordinierte Handeln des Pflegepersonals sowie der 57 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten die 15 Bewohner der Einrichtung sowie fünf Pflegekräfte aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Alle Personen wurden vorsorglich rettungsdienstlich untersucht. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Der Brand konnte gegen 16:45 Uhr vollständig gelöscht werden. Das Gebäude ist aufgrund der erheblichen Brand- und Rauchschäden derzeit nicht mehr bewohnbar. Um die weitere Versorgung der Bewohner sicherzustellen, wurden diese in anderen Pflegeeinrichtungen beziehungsweise bei Angehörigen untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Schätzungen auf rund 350.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur weiteren Klärung erfolgt die Begutachtung des Brandortes durch einen Brandursachenermittler. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

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