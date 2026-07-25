Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L262

Kemnitz (LK VG) (ots)

Am 25.07.2026 gegen 17:48 Uhr ereignete sich auf der L262 auf Höhe der Einmündung der K21 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 71-jährige Fahrer eines Opel Mokka die L262 aus Kemnitz kommend in Richtung Lubmin. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Fahrer mit einem Opel Corsa. In dessen Fahrzeug befanden sich zudem ein 37-jähriger Beifahrer sowie eine 37-jährige Mitfahrerin. Auf Höhe der Einmündung bremste der 40-Jährige seinen Pkw ab, um Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der 71-jährige Fahrzeugführer bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Opel Corsa auf. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Alle Beteiligten wurden vor Ort rettungsdienstlich untersucht. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich. Alle Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsangehörige. Der Opel Mokka war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L262 für rund 30 Minuten halbseitig gesperrt.

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