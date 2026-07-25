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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer, Mitfahrerin leicht verletzt

Pudagla (LK VG) (ots)

Am 25.07.2026 gegen 17:55 Uhr ereignete sich auf der B 111 zwischen Pudagla und der Einmündung zur L 266 (Schmollensee) ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer und seine Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Ein 45-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki (GSX-R 750) die B 111 aus Richtung Pudagla kommend in Richtung Schmollensee. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 15-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 111 für etwa eine Stunde teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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