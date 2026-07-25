Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Göhren (LK VR) (ots)

Am Samstag, dem 25.07.2026, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Göhren auf Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 36-jähriger deutscher Fahrer eines BMW, der aus Richtung der B 196 kam, nach links auf den dortigen Campingplatz abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 30-jähriger deutscher E-Bike-Fahrer setzte zeitgleich zum Überholen an. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des E-Bikes erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

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