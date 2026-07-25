Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ducherow(LK VG) (ots)

Am Samstag, dem 25.07.2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der L 31 bei Ducherow zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger deutscher Fahrer eines Motorrades der Marke Aprilia befuhr die L 31 aus Richtung Ducherow kommend in Fahrtrichtung Heidberg. Vor ihm fuhren ein VW Passat sowie ein Trabant in gleicher Fahrtrichtung. Der Motorradfahrer setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Zeitgleich leitete der 42-jährige deutsche Fahrer des VW Passat ebenfalls einen Überholvorgang ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem VW. Der Motorradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Anklam gebracht. An dem VW sowie dem Motorrad entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 31 im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt.

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