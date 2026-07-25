Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Brand in einer Seniorenresidenz in Friedland führt zu Evakuierung von 14 Bewohnern (LK MSE)

Friedland (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 25.07.2026, kam es in Friedland zu einem folgenschweren Brand in einer Seniorenwohnresidenz, der einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auslöste. Gegen 15:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brandausbruch in der Mühlenstraße informiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte am Einsatzort wurde eine starke Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt. Dank des schnellen und besonnenen Eingreifens des Pflegepersonals und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten die 14 Bewohner der Residenz umgehend evakuiert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der Rettungs- und Feuerwehreinsatz dauert gegenwärtig noch an, das Feuer ist jedoch bereits unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die genauen Umstände sowie die Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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