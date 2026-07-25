Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Grünfläche neben der B96 bei Neustrelitz führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 25.07.2026, kam es an der Bundesstraße 96 nahe Neustrelitz zu einem Brand, der einen Feuerwehreinsatz und eine vorübergehende Straßensperrung nach sich zog. Gegen 15:00 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über ein Feuer abseits der Bundesstraße ein. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern brannten eine Wiese sowie angrenzende Büsche und Bäume. Die Freiwillige Feuerwehr Neustrelitz leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.Für die Dauer der Lösch- und Einsatzmaßnahmen musste die B96 im betroffenen Bereichfür ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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