Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung: Gestohlener Fendt-Traktor im Bereich Sassen aufgefunden - Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise

Bartmannshagen / Sassen (ots)

Nach dem Diebstahl eines Traktors der Marke Fendt mitsamt Anhänger in Bartmannshagen gibt es einen ersten Ermittlungserfolg. Das Gespann konnte am heutigen Freitag lokalisiert werden. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Gemeinde Sassen (Postleitzahl 17131, Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgefunden. Zur Sicherung möglicher Tatspuren und Beweismittel kam vor Ort der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Anklam zum Einsatz. Zum Hintergrund: Der Traktor war im Zeitraum von Donnerstag, dem 23. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, dem 24. Juli 2026, 06:25 Uhr, von einem Gelände in Bartmannshagen entwendet worden (siehe hierzu die Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6320764. Die Polizei fragt nun: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Transport oder der Fahrtstrecke des Traktors zwischen Bartmannshagen und Sassen machen? Fielen im relevanten Zeitraum ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der genannten Orte auf? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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