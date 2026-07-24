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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: 43-Jährige entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall auf der B104 bei Strasburg

Strasburg (ots)

Bei der Frau handelt es sich um eine 42 Jahre alte Frau, nicht um eine 43-Jährige wie in der zuvor veröffentlichten Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6320955 geschildert.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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