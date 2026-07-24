Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Korrektur: 43-Jährige entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall auf der B104 bei Strasburg
Strasburg (ots)
Bei der Frau handelt es sich um eine 42 Jahre alte Frau, nicht um eine 43-Jährige wie in der zuvor veröffentlichten Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6320955 geschildert.
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