POL-NB: Korrektur: 43-Jährige entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall auf der B104 bei Strasburg

Stralsund (ots) - Am heutigen Freitag (24. Juli 2026) kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Stralsunder Grünhufer Bogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger deutscher Mercedes-Transporterfahrer den Grünhufer Bogen, kommend aus Richtung Heinrich-Heine-Ring. Es kam offenbar zu einem medizinischen Notfall. In dessen Folge kam das ...

mehr