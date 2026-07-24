Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Medizinischer Notfall: Auto überfährt Verkehrsinsel und Ampeln

Stralsund (ots)

Am heutigen Freitag (24. Juli 2026) kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Stralsunder Grünhufer Bogen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger deutscher Mercedes-Transporterfahrer den Grünhufer Bogen, kommend aus Richtung Heinrich-Heine-Ring.

Es kam offenbar zu einem medizinischen Notfall. In dessen Folge kam das Fahrzeug unkontrolliert nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit zwei Ampeln.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Der 54-Jährige wurde aufgrund des medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Straße war für etwa 90 Minuten voll gesperrt.

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