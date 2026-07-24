Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Zwei Personen durch Auffahrunfall leicht verletzt
Zinnowitz (ots)
Am gestrigen Tag, 23. Juli 2026, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 111 zwischen Zinnowitz und Zempin.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die B 111 aus Richtung Zinnowitz kommend in Richtung Zempin. Währenddessen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Transporter hinter ihm.
Auf Höhe des Parkplatzes "Hexenheide" habe die 35-jährige Fahrerin des Pkw ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abrupt zum Stillstand bringen müssen. Trotz eines eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers des 45-Jährigen, konnte dieser sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass er auf den Pkw auffuhr.
Der 45-jährige Fahrer des Transporters sowie dessen 37-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.
Die B 111 war für ungefähr eine Stunde voll gesperrt.
Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.
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