Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Personen durch Auffahrunfall leicht verletzt

Zinnowitz (ots)

Am gestrigen Tag, 23. Juli 2026, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 111 zwischen Zinnowitz und Zempin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die B 111 aus Richtung Zinnowitz kommend in Richtung Zempin. Währenddessen fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Transporter hinter ihm.

Auf Höhe des Parkplatzes "Hexenheide" habe die 35-jährige Fahrerin des Pkw ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abrupt zum Stillstand bringen müssen. Trotz eines eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers des 45-Jährigen, konnte dieser sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass er auf den Pkw auffuhr.

Der 45-jährige Fahrer des Transporters sowie dessen 37-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die B 111 war für ungefähr eine Stunde voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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