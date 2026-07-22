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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Insel Ummanz - Radfahrer kollidiert mit Pkw-Gespann

Insel Ummanz (ots)

Am gestrigen Dienstag (21.07.2026) kam es gegen 19:15 Uhr im Einmündungsbereich zur Straße "Am Focker Strom" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Wohnanhänger und einem Radfahrer. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Sachsen übersah beim Linksabbiegen von der Brücke aus Richtung Mursewiek den entgegenkommenden 46-jährigen Radfahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 46-Jährige über die Motorhaube des Pkw. Er zog sich Prellungen sowie Abschürfungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Bergen gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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