Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer auf der Insel Usedom

Insel Usedom (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (21.07.2026) ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Strandstraße in Zempin ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Radfahrer erhebliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 66-jähriger deutscher Urlauber aus Rheinland-Pfalz mit seinem E-Bike die Strandstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Universitätsklinikum Greifswald. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,70 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Am E-Bike entstand ein geringer Sachschaden von etwa 50 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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