PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Parkplatzunfall deckt Trunkenheitsfahrt in Strasburg (Uckermark) auf

Strasburg (Uckermark) (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (21.07.2026) deckten Beamte des Polizeihauptrevieres Pasewalk im Rahmen einer Unfallaufnahme eine Trunkenheitsfahrt in Strasburg auf. Gegen 17:00 Uhr kam es zunächst auf einem Parkplatz in der Jüteritzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 42-jährige deutsche Fahrerin eines BMW stieß beim Ausparken gegen den Opel einer 45-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der 42-jährigen Unfallverursacherin deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Klinikum Pasewalk eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der BMW-Fahrerin und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren