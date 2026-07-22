Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Parkplatzunfall deckt Trunkenheitsfahrt in Strasburg (Uckermark) auf

Strasburg (Uckermark) (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (21.07.2026) deckten Beamte des Polizeihauptrevieres Pasewalk im Rahmen einer Unfallaufnahme eine Trunkenheitsfahrt in Strasburg auf. Gegen 17:00 Uhr kam es zunächst auf einem Parkplatz in der Jüteritzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 42-jährige deutsche Fahrerin eines BMW stieß beim Ausparken gegen den Opel einer 45-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der 42-jährigen Unfallverursacherin deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Klinikum Pasewalk eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der BMW-Fahrerin und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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