Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeiliche Bilanz zum Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald

Greifswald (ots)

Traditionsgemäß führt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald am dritten Wochenende im Juli das Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald durch. Es ist das größte Volksfest in der Region Vorpommern-Greifswald.

Das Fest fand in diesem Jahr vom 17.07.2026 bis zum 19.07.2026 statt und verzeichnete ca. 51.500 Besucher. Zur Absicherung der Veranstaltung waren sowohl Kräfte des örtlichen Polizeihauptreviers, der Bereitschaftspolizei sowie der Kriminal- und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Das Veranstaltungsgelände war dabei vor allem in den Abendstunden am Freitag und Samstag sehr gut ausgelastet.

Die Polizei hat im Rahmen der Veranstaltung mehrere Anzeigen gefertigt, u.a. wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte und Diebstahls.

Dabei ereignete sich der Großteil der oben geschilderten Sachverhalte in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hier kam es gegen 23:15 Uhr zum ersten Fall des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte im Rahmen der Lenkung des Personenflusses an und auf der Wieker Brücke. Dabei wurde ein 51-jähriger Deutscher von den Beamten mehrfach aufgefordert, den Bereich des Brückenabgangs zu verlassen, da sich bereits leichte Stauerscheinungen gebildet hatten. Dem kam der 51-Jährige nach mehrmaligen Aufforderungen schließlich nach. Gegen 23:25 Uhr behinderte der Mann jedoch erneut den Fußgängerverkehr so stark, dass ein Eingreifen der Beamten notwendig war. Auf mehrmalige Aufforderungen reagierte der 51-Jährige nicht, agierte zunehmend aggressiver und näherte sich den Beamten. Schließlich griff der 51-Jährige die Polizisten an und verletzte dadurch eine Beamtin leicht. Im Anschluss wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt, wodurch er leichte Verletzungen davon trug. Eine um 23:41 Uhr durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,33 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher und medizinischer Maßnahmen wurde der 51-Jährige entlassen.

Zu Veranstaltungsende am Freitag kam es dann im Bereich der Bockwindmühle gegen 01:30 Uhr zu einer einfachen Körperverletzung, welche einer Beleidigung voraus ging. Nachdem der 36-jährige Beschuldigte von einem 31-Jährigen Deutschen beleidigt wurde, ging er gegen diesen körperlich vor. Umgehend griffen die Beamten ein und brachten den 36-jährigen Angreifer zu Boden. Dabei behinderte die 35-jährige Begleiterin des 36-jährigen Mannes die polizeilichen Maßnahmen, indem sie an den Beamten zerrte. Zudem kam es zu einem weiteren tätlichen Angriff auf den Beamten der während der Maßnahme mittels Tritt durch eine unbekannte Person leicht verletzt wurde.

In der Nacht vom 18.07.2026 auf den 19.07.2026 kam es gegen 01:00 Uhr im Bereich der Bühne im Strandbad Eldena zum Diebstahl einer Geldbörse. Hier soll dem Geschädigten die dunkelbraune Ledergeldbörse aus der Weste entwendet worden sein. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Am Nachmittag des 19.07.2026 gegen 15:00 Uhr soll zudem von einem Stand auf dem Festgelände eine schwarze E-Zigarette entwendet worden sein, welche als Ausstellungsstück diente. Der Stehlschaden beläuft sich in diesem Fall auf 39 Euro.

In beiden Fällen des Diebstahls sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540 0 zu wenden.

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