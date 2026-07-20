Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zu einem Tötungsdelikt in Waren

Waren (ots)

Am vergangenen Freitag (17.07.2026) gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei über eine leblose Person in der Stadt Waren informiert. Die Hinweisgeberin arbeitet in einer Pflegeeinrichtung und fand einen 36-jährigen deutschen Bewohner dieser Einrichtung tot in seiner Wohnung auf. Daraufhin informierte sie über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Polizei. Aufgrund der festgestellten Verletzungen, die sich das Opfer nicht selbst zugeführt haben kann, ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Aufgrund von Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungen konnte ein 33-jähriger deutscher Tatverdächtiger ermittelt und kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Wie von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beantragt, hat das Amtsgericht Waren (Müritz) inzwischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen Totschlags erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft in der JVA in Neustrelitz.

Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können an dieser Stelle keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird gegebenenfalls unaufgefordert nachberichtet.

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