PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Hinweise: Sechs Kälber von Landgut in Dudendorf entwendet

Dudendorf (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 18. Juli 2026, wurde die Polizei über den Diebstahl mehrerer Kälber von einem Landgut in Dudendorf informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum von Freitag, dem 17. Juli 2026, 17:00 Uhr, bis Samstag, dem 18. Juli 2026, 06:00 Uhr, insgesamt sechs Kälber aus ihren unter freiem Himmel aufgestellten Aufziehboxen.

Bei den entwendeten Tieren handelt es sich um zwei bis vier Wochen alte Kälber. Die Tiere waren mit gelben Ohrmarken gekennzeichnet. Vier der Kälber haben eine rot-bunte Fellzeichnung, eines ist weiß-blau gefärbt. Die Fellzeichnung eines weiteren Kalbes ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ihres jungen Alters sind die Kälber auf eine regelmäßige Versorgung mit Muttermilch angewiesen und müssen mindestens zweimal täglich gefüttert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Landgutes in Dudendorf festgestellt hat oder Angaben zum Verbleib der Kälber machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 875 0, dem digitalen Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:28

    POL-NB: Ermittlungen nach Raub in Stralsunder Stadtwald

    Stralsund (ots) - Am heutigen Montag (20. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr über einen mutmaßlichen Raub im Stralsunder Stadtwald informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger deutscher Mann mit seinem schwarzen E-Bike der Marke Riese & Müller den Stadtwald aus Richtung Strelapark kommend. Auf Höhe der Königsmarkstraße und der Vogelwiese sollen plötzlich zwei bislang unbekannte ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:59

    POL-NB: Korrekturmeldung: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in Kramerhof

    Kramerhof (ots) - In unserer Meldung vom 20. Juli 2026, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6317683 ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Vorfall fand bereits am Samstag, dem 18. Juli 2026, statt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bitten darum, das korrekte Datum in der Berichterstattung zu übernehmen. Rückfragen bitte an: Für ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:04

    POL-NB: Gullideckel aus Fahrbahn gehoben

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Sonntag (19. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr darüber informiert, dass in der Wasserstraße in Stralsund mehrere Gullideckel aus der Fahrbahn herausgehoben worden waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand hoben bislang unbekannte Tatverdächtige insgesamt vier Schachtabdeckungen aus ihrer Verankerung und legten sie neben der Fahrbahn ab. Die eingesetzten Polizeibeamten setzten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren