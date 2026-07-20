Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Hinweise: Sechs Kälber von Landgut in Dudendorf entwendet

Dudendorf (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 18. Juli 2026, wurde die Polizei über den Diebstahl mehrerer Kälber von einem Landgut in Dudendorf informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum von Freitag, dem 17. Juli 2026, 17:00 Uhr, bis Samstag, dem 18. Juli 2026, 06:00 Uhr, insgesamt sechs Kälber aus ihren unter freiem Himmel aufgestellten Aufziehboxen.

Bei den entwendeten Tieren handelt es sich um zwei bis vier Wochen alte Kälber. Die Tiere waren mit gelben Ohrmarken gekennzeichnet. Vier der Kälber haben eine rot-bunte Fellzeichnung, eines ist weiß-blau gefärbt. Die Fellzeichnung eines weiteren Kalbes ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ihres jungen Alters sind die Kälber auf eine regelmäßige Versorgung mit Muttermilch angewiesen und müssen mindestens zweimal täglich gefüttert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Landgutes in Dudendorf festgestellt hat oder Angaben zum Verbleib der Kälber machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 875 0, dem digitalen Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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