Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen nach Raub in Stralsunder Stadtwald

Stralsund (ots)

Am heutigen Montag (20. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr über einen mutmaßlichen Raub im Stralsunder Stadtwald informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger deutscher Mann mit seinem schwarzen E-Bike der Marke Riese & Müller den Stadtwald aus Richtung Strelapark kommend. Auf Höhe der Königsmarkstraße und der Vogelwiese sollen plötzlich zwei bislang unbekannte männliche Personen aus einer Böschung hinter einem Baum hervorgesprungen sein.

Einer der Tatverdächtigen soll den 27-Jährigen von seinem E-Bike gestoßen haben, sodass dieser zu Boden stürzte. Anschließend sollen die beiden Männer das E-Bike an sich genommen haben und in Richtung Strelapark geflüchtet sein.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 30 beziehungsweise 50 Jahre alt, - jeweils mit einem schwarzen Windbreaker bekleidet und mit einem schwarzen Schlauchschal bis zum Nasenbereich maskiert, - der ältere Tatverdächtige soll eine Glatze gehabt haben.

Der 27-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß bis zur Einmündung An den Bleichen/Ecke Vogelwiese. Dort machte er eine Passantin auf sich aufmerksam, die ihm half, die Polizei zu verständigen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen oder des entwendeten E-Bikes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen oder zum Verbleib des schwarzen E-Bikes geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 2890 0, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell