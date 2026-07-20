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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen wegen neuer Flächenbrände

Wokuhl-Dabelow/Feldberg/Nationalpark (ots)

Gestern Vormittag und gestern Mittag haben mehrere Wiesenflächen sowohl in Wokuhl-Dabelow als auch zwischen Neuhof und Carwitz bei Feldberg gebrannt. Die Schäferwiese bei Wokuhl-Dabelow brannte nach polizeilicher Kenntnis mit einem Durchmesser von etwa 30 Metern. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auf der Wiese zwischen Neuhof und Carwitz war eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern betroffen. Auch hier konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Erneut betrafen die Brände munitionsbelastete Gebiete, so dass auch der Munitionsbergungsdienst im Einsatz war.

In beiden Fällen ist die Brandursache noch nicht geklärt, so dass Ermittler vor Ort zum Einsatz kamen. Da weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden können, sucht die Polizei nach Zeugen, die in den beiden Bereichen gestern Vormittag und gestern Mittag auffällige Personen wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258 224 übermittelt werden oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Mögliche Zusammenhänge zum aktuellen und nach wie vor andauernden Brand im Müritz Nationalpark im Bereich Granzin werden geprüft. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Gerade im Umkreis des Feuers im Nationalpark werden Bewohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten, da es durch Wind, Regen und Löscharbeiten auch zu starken Rauchentwicklungen kommen kann.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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