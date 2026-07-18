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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger mit schwerverletztem Kind

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 18.07.2026 ereignete sich gegen 17:40 Uhr in 17491 Greifswald in der Makarenkostraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Mercedes und einem sechsjährigen Kind.

Das Kind überquerte den dortigen Fußgängerüberweg und hielt auf der Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn an.

Der PKW, welcher aus Richtung Elisenpark in Richtung Humboldtgymnasium fuhr, hielt vor dem Fußgängerüberweg an.

Fast zeitgleich setzen sich sowohl das Kind als auch der PKW wieder in Bewegung, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Das Kind wurde dabei schwer verletzt, war vor Ort aber ansprechbar.

Kräfte des Rettungsdienstes verbrachten das Kind in die Universitätsmedizin Greifswald zur weiteren Behandlung.

Es entstand Sachschaden von ca. 100,- Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
KHK René Schluck
SB Einsatzleitstelle(V)
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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