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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Snackautomat in Karlshagen beschädigt - Zeugen gesucht

Karlshagen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16.07.2026) kam es gegen 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Strandstraße in Karlshagen.

Dabei wurde ein aufmerksamer Zeuge durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam. Als er auf die Straße trat, soll er eine dunkel gekleidete, männliche Person mit einem Gegenstand in der Hand am dortigen Snackautomaten festgestellt haben. Beim Anblick des Zeugen soll der Unbekannte in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet sein.

Während der Zeuge den entstandenen Schaden am Automaten in Augenschein nahm, kehrte der Tatverdächtige ohne Gegenstand kurzzeitig aus dem Wald zurück, ergriff jedoch unmittelbar darauf erneut die Flucht in das Waldgebiet.

Aus dem Automaten wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro, da die Glasscheibe stark beschädigt wurde.

Der Täter wurde dabei wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - jugendliches Erscheinungsbild (15 bis 18 Jahre)
   - schwarze Ober- und Unterbekleidung mit weißem Hoodie unter der 
     Jacke

Trotz umfangreicher Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen werden nun gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls geführt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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