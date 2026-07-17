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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-jähriger Frau aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die Stralsunder Polizei sucht seit Donnerstag, dem 16 Juli 2026, 14:30 Uhr nach einer 49-jährigen Frau.Die Frau ist abgängig aus einem Stralsunder Krankenhaus.

Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://urlz.fr/vdYZ.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, aufhält bzw. sich auf dem Weg dorthin befindet. Aus diesem Grund bitten wir die Medienschaffenden aus dieser Region ebenfalls um Veröffentlichung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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