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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Werkstatt in Bismark - Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026 gegen 16:55 Uhr meldeten mehrere Hinweisgeber einen Brand in der Ortslage Bismark. Hier brannte eine kleine Werkstatt, welche unweit vom Einfamilienhaus des geschädigten polnischen Ehepaares stand. Nach ersten Erkenntnissen war der in der Werkstatt befindliche Keramikofen die spätere Brandquelle, wodurch die Werkstatt Feuer fing und vollständig niederbrannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Wenngleich ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde gegen die 54-jährige Hauseigentümerin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Für die Dauer der Löscharbeiten war die B104 in Bismark ca. eine Stunde lang voll gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Bismark/Ramin, Plöwen und Löcknitz mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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