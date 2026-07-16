Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Werkstatt in Bismark - Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026 gegen 16:55 Uhr meldeten mehrere Hinweisgeber einen Brand in der Ortslage Bismark. Hier brannte eine kleine Werkstatt, welche unweit vom Einfamilienhaus des geschädigten polnischen Ehepaares stand. Nach ersten Erkenntnissen war der in der Werkstatt befindliche Keramikofen die spätere Brandquelle, wodurch die Werkstatt Feuer fing und vollständig niederbrannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Wenngleich ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde gegen die 54-jährige Hauseigentümerin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Für die Dauer der Löscharbeiten war die B104 in Bismark ca. eine Stunde lang voll gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Bismark/Ramin, Plöwen und Löcknitz mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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