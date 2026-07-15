Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Grimmen (ots)

Am heutigen Morgen, 15. Juli 2026, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Bretwisch und Rakow.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Deutsche die L 26, mit ihrem Pkw und ihren drei Hunden, aus Richtung Bretwisch in Richtung Rakow. Zwischen den beiden Ortschaften habe sie sich kurz nach hinten zu ihren Vierbeinern gedreht und sei folgend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam mittig der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 8.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die L 26 war für circa 1,5 Stunden gesperrt.

Die drei Hunde der 38-Jährigen blieben unverletzt.

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