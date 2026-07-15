PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Grimmen (ots)

Am heutigen Morgen, 15. Juli 2026, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Bretwisch und Rakow.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Deutsche die L 26, mit ihrem Pkw und ihren drei Hunden, aus Richtung Bretwisch in Richtung Rakow. Zwischen den beiden Ortschaften habe sie sich kurz nach hinten zu ihren Vierbeinern gedreht und sei folgend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam mittig der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 8.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die L 26 war für circa 1,5 Stunden gesperrt.

Die drei Hunde der 38-Jährigen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:14

    POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw

    Ahrenshoop/ Born (ots) - Am heutigen Morgen, 15. Juli 2026, wurde der Polizei gegen 09:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 21 zwischen Ahrenshoop und Born mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-Jähriger die L 21 mit seinem Pkw in Richtung Born. Zeitgleich befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Pedelec einen Radweg nahe der Ortschaft Born in Richtung L 21. Kurz vor dem Ortseingangsschild kreuzt der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:00

    POL-NB: Kriminelle erlangen über 87.000 Euro durch Betrüge

    Vorpommern-Greifswald (ots) - Immer wieder nutzen Kriminelle verschiedene Vorwände, um Menschen um ihr Geld zu betrügen. Allein in den letzten zwei Tagen wurden der Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei geglückte Betrüge gemeldet, die insgesamt 87.400 Euro Schaden verursachten. Bereits am Montag, 13. Juli 2026, wurde der Wolgaster Polizei ein geglückter Anlagebetrug gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:57

    POL-NB: Medieneinladung: Outdoorcamp für Kinder von der Polizei

    Malchow (ots) - Zu Ferienbeginn ist in Malchow auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz erneut mehr Polizeipräsenz zu finden. Der Auftrag der Einsatzkräfte: für Spaß sorgen und dabei auch selbst Spaß haben. Denn zum traditionellen und mittlerweile 31. Outdoorcamp der Polizei werden ab heute rund 70 Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren