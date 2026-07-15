Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Medieneinladung: Outdoorcamp für Kinder von der Polizei

Malchow (ots)

Zu Ferienbeginn ist in Malchow auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz erneut mehr Polizeipräsenz zu finden. Der Auftrag der Einsatzkräfte: für Spaß sorgen und dabei auch selbst Spaß haben. Denn zum traditionellen und mittlerweile 31. Outdoorcamp der Polizei werden ab heute rund 70 Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren eine Woche lang ein abwechslungsreiches Programm bekommen, das von Polizisten nicht nur im Vorfeld organisiert wurde, sondern während der Zeit auch von ihnen betreut wird. Das Präventionsprojekt soll vor allem Kindern, die sonst nicht ohne Weiteres die Möglichkeit für so ein Zeltlager 2.0 haben, eine Woche voller Aktionen bieten und dabei gleichzeitig zeigen, wie cool die Polizei eigentlich sein kann.

Neben Programmpunkten wie Festen, Kino, Lagerfeuer, Baden und Besuchen umliegender Attraktionen wird es wieder einen großen Polizei- und Feuerwehraktionstag geben. Dabei werden die Kinder bei Mitarbeitern verschiedener Dienststellen der Landespolizei an Stationen mit Ausrüstung, Fahrzeugen, Hunden oder auch Erster Hilfe zum Greifen nah erleben.

Dieser Polizei- und Feuerwehraktionstag kann von interessierten Medienvertretern vor Ort besucht und begleitet werden.

Die Begleitung durch Medien kann am Montag, 20.07.2026 in der Zeit von 10-14 Uhr auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz (Feuerwehrschule) in Malchow statt.

Eine vorherige Anmeldung bis spätestens Freitag, 17.07., 14 Uhr ist zwingend über die Pressestelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg notwendig und kann entweder telefonisch unter 0395 / 55825003 erfolgen oder per Mail unter pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

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