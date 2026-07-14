Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zerstörung der Schwalbennester in Bugewitz- Täter stellt sich

Anklam (LK VG) (ots)

Am 14.07.2026 erschien ein 16 -jähriger deutscher Beschuldigter gemeinsam mit seiner Mutter im Polizeihauptrevier Anklam und gab gegenüber den Beamten an, dass er auf Grund des medialen Brisanz und diverser Pressemeldungen in den verschiedensten Medien zu den zerstörten Schwalbennestern, sich seiner Mutter anvertraute, dass er dafür gemeinsam mit einem weiteren 15-jährigen deutschen Jugendlichen verantwortlich ist. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem 15 -jährigen Beschuldigten dauern derzeit an. Die Motivlage ist gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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