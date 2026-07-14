Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täterin nach räuberischer Erpressung in Haft

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 11. Juli 2026, kam es im Trelleborger Weg in Greifswald gegen 17:00 Uhr zu einer räuberischen Erpressung. Die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald wurden am späten Abend von der Mutter einer 12-Jährigen alarmiert, da ihre Tochter zuvor von einem älteren Mädchen bedroht worden sei.

Die Geschädigte schilderte gegenüber den Beamten, dass sie durch eine 19-Jährige, welche sie einige Tage zuvor in einem Jugendclub kennenlernte, bedroht wurde. Zunächst hätte die Täterin versucht sie als Komplizin für Überfälle auf ältere Frauen oder Jugendliche zu gewinnen. Kurz darauf fragte sie die 12-jährige Deutsche dann nach ihren Wertgegenständen aus und brachte in Erfahrung, dass diese über ein Smartphone sowie ein Tablet verfügt. Nachdem die 19-Jährige die Geschädigte mit einem Küchenmesser bedrohte und sagte, dass sie ihr etwas antun würde, wenn sie jemandem von ihrem Plan erzählen würde, brachte sie das verängstigte Kind dazu, ihr ihre Wertgegenstände auszuhändigen.

Anschließend drohte die junge Frau der 12-Jährigen erneut und verließ den Tatort.

Noch am gleichen Abend vertraute sich die Geschädigte ihrer Mutter an, welche sich wiederum an die Polizei wandte.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten alsbald die Identität der 19-jährigen Täterin in Erfahrung bringen. Bei dieser handelt es sich um eine syrische Staatsangehörige, welche bereits einschlägig polizeibekannt ist.

Nachdem die 19-Jährige an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte, konnten im Rahmen einer Durchsuchung Tablet und Smartphone aufgefunden werden. Darüber hinaus wurde die Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am gestrigen Tag wurde gegen die 19-Jährige Haftbefehl erlassen.

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