Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in Greifswald angezeigt

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen, 14. Juli 2026, wurden die Greifswalder Polizei gleich drei Mal wegen des versuchten bzw. vollendeten Einbruchs gerufen.

Zunächst ging es für die Beamten in die Bahnhofstraße. Nahe dem dortigen Einkaufszentrum "Gleis 4" drangen bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 13. Juli 2026, 19:00 Uhr bis 14. Juli 2026, 07:00 Uhr, in eine Werkstatt ein und entwendeten eine noch unbekannte Summe Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Kurz darauf wurden die Polizisten auf den Bahnhofsvorplatz gerufen. Unbekannte Täter versuchten dort in der heutigen Nacht, 14. Juli 2026, gegen 04:15 Uhr in einen Imbiss einzudringen. Dies misslang jedoch, sodass kein Stehlschaden entstand. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch in einen Imbiss kam es in der vergangenen Nacht zudem in der Fleischerstraße (zw. Bahnhofstraße und Wallstraße). Den unbekannten Tätern misslang der Einbruch jedoch auch hier, sodass nichts entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter. Zusammenhänge zwischen den Taten werden im Zuge der Ermittlungen ebenfalls geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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